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НовостиПолитика4 сентября 2023 11:20

Лидер ЛДПР заявил о необходимости переноса штаб-квартиры ООН в Екатеринбург

Это нужно сделать для большей безопасности
Лев ИСТОМИН
Лев ИСТОМИН
Политик предложил ООН работать в уральской столице

Политик предложил ООН работать в уральской столице

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Лидер ЛДПР Леонид Слуцкий 4 сентября прибыл в Екатеринбург, где за шесть дней до проведения выборов выступил перед студентами Уральского федерального университета. Здесь политик предложил перенести в уральскую столицу штаб-квартиру Организации Объединенных Наций в целях безопасности.

- Мы ООН в обиду не дадим, у нас много сторонников, - заявил Леонид Слуцкий.

Политик уверен, что Соединенные Штаты сегодня занимаются произвольной визовой политикой, блокируя визиты граждан разных стран, включая Россию, в штаб-квартиру ООН, расположенную в Нью-Йорке.

Слуцкий настаивает, что эта организация должна быть главной в мире, однако ее нужно спасти от реформ, которые проводят недружественные России страны. Для этого штаб-квартиру следует перенести в Екатеринбург.

Отметим, что на ближайших выборах в городскую думу Екатеринбурга Леонид Слуцкий возглавляет партийный список ЛДПР.