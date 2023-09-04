Лидер ЛДПР заявил о необходимости переноса штаб-квартиры ООН в Екатеринбург

Политик предложил ООН работать в уральской столице Фото: Алексей БУЛАТОВ

Лидер ЛДПР Леонид Слуцкий 4 сентября прибыл в Екатеринбург, где за шесть дней до проведения выборов выступил перед студентами Уральского федерального университета. Здесь политик предложил перенести в уральскую столицу штаб-квартиру Организации Объединенных Наций в целях безопасности.

- Мы ООН в обиду не дадим, у нас много сторонников, - заявил Леонид Слуцкий.

Политик уверен, что Соединенные Штаты сегодня занимаются произвольной визовой политикой, блокируя визиты граждан разных стран, включая Россию, в штаб-квартиру ООН, расположенную в Нью-Йорке.

Слуцкий настаивает, что эта организация должна быть главной в мире, однако ее нужно спасти от реформ, которые проводят недружественные России страны. Для этого штаб-квартиру следует перенести в Екатеринбург.

Отметим, что на ближайших выборах в городскую думу Екатеринбурга Леонид Слуцкий возглавляет партийный список ЛДПР.