УБРиР оперативно выдал крупный кредит девелоперу

Фото: ПАО УБРиР

Уральский банк реконструкции и развития (УБРиР) выдал строительной компании Брусника кредит на проект реновации в престижном квартале Екатеринбурга. На заемные средства девелопер выкупил недостроенный бизнес-центр «Карнеол», расположенный на перекрестке улиц Гоголя и Энгельса. Цена сделки составила порядка 1 миллиарда рублей.

Здание «Карнеола» пытались продать в течение нескольких лет, и все это время недострой портил вид центральных улиц города. В итоге тендер выиграла Брусника, а УБРиР оперативно выдал крупный кредит. За две недели сделка была оформлена, а финансирование - предоставлено.

- Данная сделка продемонстрировала возможности банка быстро действовать в нестандартных ситуациях и оперативно закрывать потребности компаний. Полученный кредит позволит девелоперу осуществить амбициозные планы по модернизации городской инфраструктуры, - прокомментировала директор по работе с крупным бизнесом УБРиР Татьяна Левченко.

Застройщик не собирается эксплуатировать здание, которое морально устарело. В планах - снести объект и построить на его месте что-то более ликвидное.

- Это здание не соответствует современным представлениям об архитектуре и функциях городского центра. Достраивать его бессмысленно — и с эстетический, и с экономической точки зрения, — отметила исполнительный директор Брусники в Екатеринбурге Наталия Лушникова.

Снос и подготовка площадки ориентировочно займут год. За этот период архитекторы компании совместно с городской администрацией и профильным сообществом определят, как в дальнейшем будет застраиваться участок.

УБРиР успешно сотрудничает с компаниями на всей территории России, осуществляя с ними кредитные и лизинговые сделки, а также предоставляя банковские гарантии. Банк рассматривает как кредитование на пополнение оборотных средств, так и финансирование инвестиционных проектов, на срок до 7 лет и с суммой сделки до 5 млрд рублей.