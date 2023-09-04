Идея аудиоспектакля принадлежит режиссеру и художнику Олегу Таратухину
Фото: Алексей БУЛАТОВ
«Индустриальный младенец» станет героем аудиоспектакля. Участники будут слышать голос арт-объекта и взаимодействовать с ним. Идея аудиоспектакля принадлежит режиссеру и художнику Олегу Таратухину.
- В своей работе Олег Таратухин предлагает участникам спектакля разные зрительские оптики для взаимодействия с арт-объектом. При желании каждый сможет найти в этом процессе свою историю или придумать свою игру, - рассказали в пресс-службе «фестиваля ЧО».
Аудиоспектакль пройдет на набережной Верх-Исетского пруда 9 сентября. Длительность постановки - 45 минут. Всего будет пять показов. Чтобы посетить их, нужна регистрация.
Напомним, необычный арт-объект установили 13 апреля. Создали его две уральские художницы: Людмила Калиниченко и Ксения Ларина. По словам авторов, работа отсылает к теме индустриального Урала. Верх-Исетский завод был одним из первых крупных предприятий, который построили у воды. Именно поэтому площадкой организаторы выбрали акваторию пруда.
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