Идея аудиоспектакля принадлежит режиссеру и художнику Олегу Таратухину Фото: Алексей БУЛАТОВ

«Индустриальный младенец» станет героем аудиоспектакля. Участники будут слышать голос арт-объекта и взаимодействовать с ним. Идея аудиоспектакля принадлежит режиссеру и художнику Олегу Таратухину.

- В своей работе Олег Таратухин предлагает участникам спектакля разные зрительские оптики для взаимодействия с арт-объектом. При желании каждый сможет найти в этом процессе свою историю или придумать свою игру, - рассказали в пресс-службе «фестиваля ЧО».

Аудиоспектакль пройдет на набережной Верх-Исетского пруда 9 сентября. Длительность постановки - 45 минут. Всего будет пять показов. Чтобы посетить их, нужна регистрация.

Напомним, необычный арт-объект установили 13 апреля. Создали его две уральские художницы: Людмила Калиниченко и Ксения Ларина. По словам авторов, работа отсылает к теме индустриального Урала. Верх-Исетский завод был одним из первых крупных предприятий, который построили у воды. Именно поэтому площадкой организаторы выбрали акваторию пруда.

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