Известный режиссер проведет мастер-классы для участников фестиваля Фото: пресс-служба «КиноПробы»

В Екатеринбург приедет создатель «Смешариков». Денис Чернов станет гостем «КиноПробы».

- В этом году «КиноПробе» и «Смешарикам» исполняется 20 лет. Коллаборация двух молодых юбиляров дает надежду на долгую жизнь востребованных культурных проектов, - рассказали в пресс-службе фестиваля.

Известный режиссер проведет мастер-классы для участников фестиваля и встретится со зрителями «КиноПробы». Он расскажет, почему сериал так популярен долгое время, и объяснит, как сделать мультфильм, который интересен и детям и взрослым.

Фестиваль «КиноПроба» состоится с 1 по 5 декабря на площадке Дома кино и Ельцин Центра. Вход на мероприятия свободный.

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