Екатеринбург попал в список лучших для построения карьеры городов

В Екатеринбурге можно построить хорошую карьеру Фото: Алексей БУЛАТОВ

Екатеринбург попал в список городов, которые лучше всего подходят для построения карьеры. Такие результаты привел сервис SuperJob.

Лучшим для построения карьеры свой город назвали 40% опрошенных жителей Екатеринбурга, хотя в 2014 году этот показатель был на уровне 66%. Против такой точки зрения высказались 66% жителей уральской столицы.

Казань назвали лучшим городом для построения карьеры тоже 40% жителей, в Нижнем Новгороде свой город назвали лучшим для этого только 38%, а в Новосибирске – 30%.

Опрос проводили в российских городах с численностью от 500 тысяч человек. На первом месте оказалась Москва, на втором – Санкт-Петербург, Екатеринбург занял третью строчку. Специалисты опросили 20 500 человек.