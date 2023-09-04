В Екатеринбурге бабушка предлагает сделать фото с уткой и купить котят

Бабушка сидела с уткой и котятами у Парка Маяковского. Фото: Telegram-канал "Инцидент Екатеринбург"/читатель КП"

В Екатеринбурге возле парка Маяковского заметили бабушку, которая продает котят и собирает деньги на корм уточке Васе. Оказалось, долгое время, почти все лето, молодую утку пенсионерка хотела продать новым хозяевам. Но желающих не нашлось. А вот детей, которые хотели погладить пернатую, было предостаточно. Родители регулярно помогали бабушке с пропитанием.

- Мы все лето ездили в город из деревни на электричке, а сейчас уже холодно, поэтому уточка Вася останется у нас дома, возить больше не буду. Котяток на днях раздала последних двоих: один серый, другой белый, - рассказала «КП-Екатеринбург» пенсионерка.

Бабушка сидела с животными прямо в переходе. Котята терпеливо сидели в клетке для птиц, а утка, на удивление прохожих, спокойно сидела рядом с хозяйкой, не боялась даже детей.

Однако в социальных сетях к заботливой бабушке отнеслись неоднозначно. Горожане поделились на два лагеря: одни уверены, что пенсионерка, наоборот, старается прокормить и себя, и уточку, а другие считают, что ни о какой заботе нет речи.

- Мы видели ее в июле, дети действительно спокойно играли с уткой. Но я считаю, это издевательство: каждый день издалека возить бедных зверей. Неоднозначный способ заработка, - поделилась мнением с «КП-Екатеринбург» жительница Екатеринбурга.

Сама женщина успокоила: Вася будет жить в тепле и всегда сытой, а все котята обрели заботливых хозяев.

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