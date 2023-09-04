Самым «детским» рейсом по количеству маленьких пассажиров стал рейс авиакомпании Red Wings из Антальи
Фото: Алексей БУЛАТОВ
Аэропорт Кольцово в летние каникулы обслужил более 275 тысяч детей. В пятерку самых популярных для детского отдыха маршрутов вошли Сочи, Санкт-Петербург, Анталья, Москва и Минеральные Воды. Лидирующими маршрутами для детских путешествий стали морские курорты.
- Самым «детским» рейсом по количеству маленьких пассажиров стал рейс авиакомпании Red Wings из Антальи. 28 июня на борту воздушного судна Boeing 777 с моря прилетело сразу 117 детей, - рассказали в Кольцово.
Напомним, в 2022 году аэропорт Кольцово посетили 5,84 миллиона пассажиров. За год показатель обслуживания стал ниже на 3,6%. С января по декабрь 2021 года в свердловском аэропорту побывало 6,06 миллиона человек.
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