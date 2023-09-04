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НовостиОбщество4 сентября 2023 9:56

Аэропорт Кольцово в летние каникулы обслужил более 275 тысяч детей

Основными направлениями детских путешествий стали курортные регионы и столицы
Алина СУРИНА
Алина СУРИНА
Самым «детским» рейсом по количеству маленьких пассажиров стал рейс авиакомпании Red Wings из Антальи

Самым «детским» рейсом по количеству маленьких пассажиров стал рейс авиакомпании Red Wings из Антальи

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Аэропорт Кольцово в летние каникулы обслужил более 275 тысяч детей. В пятерку самых популярных для детского отдыха маршрутов вошли Сочи, Санкт-Петербург, Анталья, Москва и Минеральные Воды. Лидирующими маршрутами для детских путешествий стали морские курорты.

- Самым «детским» рейсом по количеству маленьких пассажиров стал рейс авиакомпании Red Wings из Антальи. 28 июня на борту воздушного судна Boeing 777 с моря прилетело сразу 117 детей, - рассказали в Кольцово.

Напомним, в 2022 году аэропорт Кольцово посетили 5,84 миллиона пассажиров. За год показатель обслуживания стал ниже на 3,6%. С января по декабрь 2021 года в свердловском аэропорту побывало 6,06 миллиона человек.

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