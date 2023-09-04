На Уралмаше могут построить еще одну станцию метро

Алексей Орлов высказался о перспективах метрополитена
Фото: Алексей БУЛАТОВ
На Уралмаше, в районе Зеленого Бора и Антенных полей, могут построить еще одну станцию метро. Об этом рассказал глава Екатеринбурга Алексей Орлов на встрече с учениками специализированного строительного класса при Уральском федеральном университете.
- Строительство станции вполне возможно с привлечением средств застройщика. Построить станцию в параллель с депо. Там буквально около километра, - рассказал Алексей Орлов.
По словам мэра Екатеринбурга, в уральской столице сейчас разрабатывают проект наземного метро, которое стало альтернативой подземке. Вторую ветку метро, по словам Орлова, построить без привлечения федеральных средств не получится.
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