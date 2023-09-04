В Светлом из-за проверок автобусов люди не могли дождаться транспорта

Два пассажирских автобуса были задержаны из-за наличия технических неисправностей Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Светлом утром 4 сентября из-за проверок автобусов люди не могли дождаться транспорта. Об этом сообщает E1.RU.

- Одна машина ГИБДД парализовала транспорт, - рассказала местная жительница. - Людям пришлось идти пешком. Те водители автобусов, которые стоят на конечной в Светлом, говорят, что у них у всех не работают тормоза. И никто никуда не едет.

В ГИБДД по Свердловской области «КП-Екатеринбург» сообщили, что рейд проводили в связи с ростом аварийности и резонансными ДТП, произошедшими на территории Екатеринбурга.

- Проверка транспорта осуществлялась на конечной остановке, до которой водители автобусов не доезжали по вине перевозчика, в целях избежания проверки, - рассказали в ГИБДД. - Отклонение от маршрута движения общественного транспорта входит в полномочия Ространснадзора.

Также там отметили, что рейды проводились во всех районах города. Во время проверки два пассажирских автобуса были задержаны из-за наличия технических неисправностей, при которых эксплуатация запрещена, еще 15 допустили иные нарушения ПДД РФ.

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