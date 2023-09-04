В Карпинске на детской площадке подросток избил ребенка

Ребенка пинали на детской площадке Фото: Иван МАКЕЕВ

В Карпинске в Свердловской области жестоко избили ребенка. По данным Следственного комитета, где уже начали проверку, инцидент случился на одной из детских площадок днем 4 сентября. Сейчас все обстоятельства ЧП устанавливаются.

- В правоохранительные органы Карпинска поступила информация о физическом насилии со стороны местного жителя в отношении несовершеннолетнего. По имеющимся данным, пострадавшему ребенку наносили удары ногами, в том числе, по голове и спине, - уточняют в пресс-службе Следственного комитета Свердловской области.

Сейчас следственный отдел по Краснотурьинску СУ СК устанавливает все обстоятельства избиения ребенка. По итогам проверки будет принято процессуальное решение.

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