Эпидемиолог назвал противопоказания для прививки от гриппа

Привиться от гриппа лучше до всплеска заболеваемости Фото: Олег ЗОЛОТО

Эпидемиолог Рафик Айвазян перечислил противопоказания для прививки от гриппа. По словам врача, вакцинироваться нельзя, если человек переносит острое заболевание или у него есть гиперчувствительность к компонентам вакцины. При таких состояниях вакцина может быть менее эффективна. Об этом эпидемиолог рассказал в беседе изданию NEWS.ru.

- Это острые состояния средней и высокой степени тяжести, гиперчувствительность к компонентам вакцины. Беременность и лактация не входят в список противопоказаний для вакцинации от гриппа, - рассказывает врач.

Эпидемиолог напомнил, что от прививки нельзя заболеть, так как в ней нет живого компонента вируса. Для выработки иммунитета нужно около трех недель.

В период от одних до трех суток после прививки может повыситься температура, человек может ощущать недомогание, снижение аппетита, у него может быть рвота, головная боль, отек в месте покраснения. Такие реакции возникают в 5-10% случаев.