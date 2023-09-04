Екатеринбург
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Екатеринбург
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Екатеринбург
+14°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиНа здоровье4 сентября 2023 8:40

Эпидемиолог назвал противопоказания для прививки от гриппа

Врач напомнил, что после прививки нельзя заболеть
Лев ИСТОМИН
Лев ИСТОМИН
Привиться от гриппа лучше до всплеска заболеваемости

Привиться от гриппа лучше до всплеска заболеваемости

Фото: Олег ЗОЛОТО

Эпидемиолог Рафик Айвазян перечислил противопоказания для прививки от гриппа. По словам врача, вакцинироваться нельзя, если человек переносит острое заболевание или у него есть гиперчувствительность к компонентам вакцины. При таких состояниях вакцина может быть менее эффективна. Об этом эпидемиолог рассказал в беседе изданию NEWS.ru.

- Это острые состояния средней и высокой степени тяжести, гиперчувствительность к компонентам вакцины. Беременность и лактация не входят в список противопоказаний для вакцинации от гриппа, - рассказывает врач.

Эпидемиолог напомнил, что от прививки нельзя заболеть, так как в ней нет живого компонента вируса. Для выработки иммунитета нужно около трех недель.

В период от одних до трех суток после прививки может повыситься температура, человек может ощущать недомогание, снижение аппетита, у него может быть рвота, головная боль, отек в месте покраснения. Такие реакции возникают в 5-10% случаев.