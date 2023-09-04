Депутат гордумы Екатеринбурга передал на СВО коробки с инструментами

Фото: telegram-канал Алексея Вихарева
Депутат гордумы Екатеринбурга и руководитель медицинской фракции Алексей Вихарев передал на СВО коробки с инструментами. Список необходимого ранее ему передал военный офицер Максим.
- С военнослужащим гвардейской бригады я знаком уже на протяжении года, мы регулярно общаемся, у него я узнаю о нуждах наших ребят, - рассказал Алексей Вихарев. - Я и мои помощники нашли и приобрели все согласно списку.
На СВО отправлены компрессоры высокого давления, козелки, электролиты, шуруповерты, кувалды, ножницы по металлу, гидравлические домкраты и другие нужные инструменты, такие как гайковерты, бокорезы и изоленты.
Отметим, что депутаты медицинской фракции с начала спецоперации собрали и отправили около 30 гуманитарных грузов на общую сумму более 40 миллионов рублей.
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