В Нижнем Тагиле потрескались «золотые остановки»

В мэрии Нижнего Тагила заявили, что остановки починят по гарантии Фото: Лев ИСТОМИН

В Нижнем Тагиле потрескались стекла новых «золотых» остановочных комплексов. По словам чиновников, причиной могли стать не действия вандалов, а технические просчеты. Об этом пишет портал Тагил.Лайф.

Остановочные комплексы разработало одно из местных предприятий впервые, из-за чего могли быть допущены ошибки при конструкционных расчетах. По гарантии специалисты предприятия сейчас работают над исправлением дефектов, после чего остановочные комплексы будут отремонтированы.

В мэрии Нижнего Тагила подчеркнули, что новые остановки до конца 2023 года появятся на улицах Фрунзе, Мира и Черноисточинском шоссе.

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