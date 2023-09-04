Екатеринбург
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Екатеринбург
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Екатеринбург
+14°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество4 сентября 2023 8:26

В Нижнем Тагиле потрескались «золотые остановки»

Причиной мог стать технический просчет
Лев ИСТОМИН
Лев ИСТОМИН
В мэрии Нижнего Тагила заявили, что остановки починят по гарантии

В мэрии Нижнего Тагила заявили, что остановки починят по гарантии

Фото: Лев ИСТОМИН

В Нижнем Тагиле потрескались стекла новых «золотых» остановочных комплексов. По словам чиновников, причиной могли стать не действия вандалов, а технические просчеты. Об этом пишет портал Тагил.Лайф.

Остановочные комплексы разработало одно из местных предприятий впервые, из-за чего могли быть допущены ошибки при конструкционных расчетах. По гарантии специалисты предприятия сейчас работают над исправлением дефектов, после чего остановочные комплексы будут отремонтированы.

В мэрии Нижнего Тагила подчеркнули, что новые остановки до конца 2023 года появятся на улицах Фрунзе, Мира и Черноисточинском шоссе.

Подписывайтесь на наш Telegram

Присоединяйтесь к нам в социальных сетях ВКонтакте и Одноклассники

Если вы хотите связаться с редакцией «КП-Екатеринбург»:

Тел.: +7 912 050 91 07

Почта kp.ekb@phkp.ru