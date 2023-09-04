Жители Каменска-Уральского недовольны переполненными урнами

В Каменске-Уральском не успевают убирать мусор их урн Фото: Алексей БУЛАТОВ

Жители Каменска-Уральского жалуются на переполненные урны на улицах города. Также часть урн сломана и украдена. Об этом пишет портал KU66.RU.

Горожане говорят, что уже некоторое время урн не хватает, поэтому те, что остались, переполнены мусором. Пока проблема никак не решается.

В мэрии Каменска-Уральского отметили, что урны переполняются чаще всего банками и бутылками от спиртных напитков. Мусор из урн убирают три раза в неделю специалисты Управления городского хозяйства. Пока исправить ситуацию у чиновников нет возможностей.

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