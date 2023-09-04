Голосование проходило с 31 августа по 3 сентября Фото: Свердловский избирком

В Свердловской области завершилось досрочное голосование в труднодоступных и отдаленных местностях региона, которое проходило с 31 августа по 3 сентября. В нем приняли участие 146 человек.

- Досрочное голосование на дополнительных выборах депутата Заксобрания Свердловской области по Ирбитскому одномандатному избирательному округу № 13 проводилось для 477 избирателей, зарегистрированных на избирательных участках в 13 деревнях и двух поселках, - сообщается в Свердловском избиркоме.

Один из таких участков находится в деревне Унже-Павинской. До него можно добраться только по реке.

В Свердловском избиркоме отметили, что на выборах, назначенных на 10 сентября, досрочное голосование не проводится.

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