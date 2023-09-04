Жители Свердловской области тратят на «коммуналку» почти 12% доходов

Цены на коммуналку в Свердловской области традиционно высоки Фото: Алексей БУЛАТОВ

Жители Свердловской области в среднем платят за жилищно-коммунальные услуги 11,7% доходов семейного бюджета или 5 654 рубля. Об этом пишет ЕАН со ссылкой на исследование РИА Новости.

Свердловская область занимает 70-е место по доле потребительских расходов, потраченных на ЖКХ, среди российских регионов. Рост в 2022 году произошел на уровне 1,4%.

В других регионах УрФУ за услуги ЖКХ и коммунальные ресурсы платят меньше. Так, в Челябинской области средний показатель составляет 4013 рублей (10% от бюджета), в Тюменской области – 4791 рубль (9,7% от бюджета), в Югре - 7791 рубль (около 8%), на Ямале – 8810 (8,2%).

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