В Екатеринбурге в одном классе учатся три пары двойняшек

За парты сели больше полумиллиона школьников Фото: Алексей БУЛАТОВ

В школы Свердловской области 1 сентября 2023 года отправились больше 500 тысяч учеников. Больше всего первоклассников зарегистрировано в школах Академического района и Солнечного микрорайона в Екатеринбурге. Об этом сообщает телеканал «ОТВ-Екатеринбург».

В одном из классов школы №10 в Екатеринбурге учатся три пары двойняшек. Педагоги говорят, что третьеклашек специально не собирали в одном классе, это совпадение.

- Братья и сестры во всем помогают друг другу. Какие-то задания им легче выполнять, потому что они знают друг друга, знают свои особенности и справляются намного быстрее других ребят, - рассказывает педагог Наталья Молодых.

Отметим, что в следующем году в Екатеринбурге после ремонта и реконструкции откроются пять школ.

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