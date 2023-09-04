Жителей Ямальского района начали прививать от гриппа

Прививку лучше поставить до подъема заболеваемости Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Ямальском районе ЯНАО стартовала прививочная кампания от гриппа, в медицинские учреждения привезли первую партию вакцины в объеме 1850 доз. Об этом пишет портал «Ямал 1».

Первая партия вакцины «Совигрипп» предназначена для взрослых жителей района. Также в район доставили 1390 доз вакцины «Ультрикс Квадри», которой будут прививать детей и подростков, а также беременных.

Руководство района выступило с призывом привиться всех ямальцев. Особенно это касается тех, кто входит в группу риска.

Записаться на вакцинацию можно через портал «Госуслуг», либо в медицинском учреждении.

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