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НовостиОбщество4 сентября 2023 6:36

В Свердловской области запустили горячую линию по питанию школьников

Она будет работать до 15 сентября
Алина СУРИНА
Алина СУРИНА
Специалисты ответят на вопросы, касающиеся организации питания учащихся

Специалисты ответят на вопросы, касающиеся организации питания учащихся

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Свердловской области запустили горячую линию по питанию школьников. Она будет работать до 15 сентября. Позвонить на нее можно в будние дни с 09:00 до 17:00 часов.

- На горячую линию можно звонитьпо телефонам областного Управления Роспотребнадзора +7 (343) 362-86-16, +7 (343) 374-14-55 или территориальных отделов в городах региона, - рассказали в ведомстве.

Телефоны территориальных отделов можно посмотреть на сайте Роспотребнадзора Свердловской области.

Специалисты по телефону ответят на вопросы, касающиеся организации питания учащихся, аспектах возможного родительского контроля за питанием детей, о соблюдении принципов здорового питания, а также роли администрации образовательного учреждения в процессе его организации.

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