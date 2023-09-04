Специалисты ответят на вопросы, касающиеся организации питания учащихся Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Свердловской области запустили горячую линию по питанию школьников. Она будет работать до 15 сентября. Позвонить на нее можно в будние дни с 09:00 до 17:00 часов.

- На горячую линию можно звонитьпо телефонам областного Управления Роспотребнадзора +7 (343) 362-86-16, +7 (343) 374-14-55 или территориальных отделов в городах региона, - рассказали в ведомстве.

Телефоны территориальных отделов можно посмотреть на сайте Роспотребнадзора Свердловской области.

Специалисты по телефону ответят на вопросы, касающиеся организации питания учащихся, аспектах возможного родительского контроля за питанием детей, о соблюдении принципов здорового питания, а также роли администрации образовательного учреждения в процессе его организации.

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