Фото: предоставлено пресс-службой ПАО «БАНК УРАЛСИБ»

Банк Уралсиб упростил процесс оформления электронных закладных. Теперь заемщик, при оформлении электронной закладной на платформе SmartDeal, может подписать ее усиленной неквалифицированной электронной подписью (УНЭП) через сервис «Госключ»*.

Такую возможность предоставляет сертификат «Госключа», который можно получить бесплатно и дистанционно через мобильное приложение, подтвердив свою личность через учетную запись на портале Госуслуг.

Электронная закладная подписывается без посещения офиса банка, все документы банк направляет клиенту с использованием систем дистанционного банковского обслуживания для ознакомления и подписания через сервис «Госключ». Документы, подписанные в сервисе, защищены от изменений.

- Возможность для клиента бесплатно и дистанционно подписать электронные документы через системы дистанционного банковского обслуживания – позволит банку увеличить количество электронных закладных и упростить процесс внесения изменений в закладные. Теперь закладные можно оформить даже если ипотечная сделка была зарегистрирована на бумаге через МФЦ. Также станет проще оформить закладную в процессе обслуживания кредита, например, после завершения строительства предмета залога, – отмечает руководитель Дирекции развития ипотечного кредитования Банка Уралсиб Екатерина Жженова.

Получить подробную информацию по оформлению электронной закладной и условиям ипотечных программ, а также подать заявку на получение кредита можно в отделениях банка, по телефону 8-800-250-57-57 и на сайте ПАО «БАНК УРАЛСИБ».

*Госключ – это мобильное приложение, разработанное по заказу Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации (Минцифры России) для подписания юридически значимых документов в электронном виде.