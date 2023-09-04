Экс-духовник Среднеуральского женского монастыря попросил помолиться за него

Отец Сергий отбывает тюремный срок Фото: Алексей БУЛАТОВ

Бывший духовник Среднеуральского женского монастыря под Екатеринбургом отец Сергий (Николай Романов), отбывающий тюремный срок, обратился через социальную сеть к своим сторонникам, и попросил помолиться за него. Об этом пишет ИА «Уральский меридиан».

Бывший схиигумен, отлученный от церкви, выступил с предложением ограничить комментарии в группе его сторонников, чтобы не нагнетать ситуацию.

- Позвольте мне посоветовать вам, выкладывающим комментарии, недопустимым осуждение тех или иных лиц. Осуждающий и вешающий ярлыки от своего помраченного ума, выполняют волю духовной тьмы. Ненавидеть можно только грех, - написал Николай Романов.

Также бывший духовник монашеской обители попросил помолиться за него.

- Прошу только одного – ваших святых молитв, - завершил послание отец Сергий.

Напомним, что в январе 2023 года Николаю Романову вынес приговор Бабушкинский районный суд Москвы. Его судили за экстремизм, а точнее, за видеоролики, на которых экс-схиигумен нелицеприятно высказывался о представителях других религий.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Его монастырь штурмовал ОМОН, а послушники избили Ксению Собчак: суд вынес приговор схиигумену-убийце Сергию. Экс-схиигумена Сергия приговорили к 5,5 годам лишения свободы за экстремизм (подробнее)

Задержание отца Сергия, спецназ оцепил монастырь: прямая онлайн-трансляция. Корреспонденты «Комсомолки» передают с места основных событий в Среднеуральском женском монастыре (подробнее)