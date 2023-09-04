В Екатеринбурге на ребенка напали бродячие собаки

Собаки набрасываются на людей и домашних животных Фото: Алексей БУЛАТОВ

В микрорайоне «Семь ключей» бездомные собаки напали на ребенка.

- В средствах массовой информации размещена публикация о том, что в микрорайоне «Семь ключей» длительное время обитает стая бродячих собак, которые набрасываются на людей и домашних животных, - рассказали в СК по Свердловской области.

Следователи проводят проверку. Они установят обстоятельства случившегося. Кроме того, будет дана объективная правовая оценка. По итогам проверки следователем СК России будет принято процессуальное решение.

Напомним, ранее мы писали, что жители Свердловской области все чаще становятся жертвами нападения собак. В первые месяцы 2023 года на Среднем Урале зарегистрировано 197 случаев нападения собак на людей, из них 34 раза животные атаковали жителей Екатеринбурга.

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