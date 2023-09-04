В Каменске-Уральском в ДТП пострадали беременная женщина и ребенок

По факту ДТП проводится проверка Фото: УГИБДД по Свердловской области

В Каменске-Уральском вечером 3 сентября в районе дома № 104 по улице Октябрьская произошло ДТП. Водитель Hyundai Tucson, поворачивая налево во двор, не уступил дорогу встречному Kia Rio и столкнулся с ним.

- В ДТП пострадали три человека, 34-летний водитель автомашины Hyundai Tucson и два пассажира автомашины Kia Rio, беременная женщина 1986 года рождения, и ее несовершеннолетняя дочь 2012 года рождения, - рассказали в УГИБДД по Свердловской области.

По данным ГИБДД, водитель Hyundai Tucson имеет стаж вождения 16 лет, к административной ответственности за нарушения ПДД РФ не привлекался. За рулем Kia Rio находился мужчина, который имеет стаж вождения два года, к административной ответственности за нарушения ПДД РФ привлекался три раза. Он сообщил, что увидел встречную машину, которая не останавливаясь начала совершать маневр левого поворота во двор. Во избежание столкновения он предпринял экстренное торможение и выкрутил руль вправо, но расстояние между машинами было небольшое и столкновения избежать не удалось.

Оба водителя были трезвы.

По факту ДТП проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

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