В Екатеринбурге пропал 20-летний парень

Мужчина попал 23 августа Фото: «ЛизаАлерт»

В Екатеринбурге пропал 20-летний Михаил Куткин. Поисками мужчины занимается полиция и волонтеры.

- С 23 августа 2023 года его местонахождение неизвестно. Нуждается в медицинской помощи, - рассказали в поисковом отряде «ЛизаАлерт».

Михаил в день пропажи был одет в голубую футболку, тёмные бриджи с красными надписями, чёрные кроссовки и чёрную бейсболку.

Если вы знаете, где он может находиться, сообщите по телефонам указанным в ориентировке.

Фото: «ЛизаАлерт»

Напомним, в Екатеринбурге разыскивают 49-летнего мужчину Алексея Доронина. С 1 сентября о его местонахождении ничего не известно.

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