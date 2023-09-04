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НовостиОбщество4 сентября 2023 2:41

Уральцы почтили память жертв терактов

Церемония прошло возле мемориала «Черный тюльпан»
Алина СУРИНА
Алина СУРИНА
Участники церемонии возложили цветы к мемориалу Фото: департамент информполитики

Участники церемонии возложили цветы к мемориалу Фото: департамент информполитики

Уральцы почтили память жертв терактов. Церемония прошла 3 сентября возле мемориала «Черный тюльпан» в Екатеринбурге.

- В наших сердцах никогда не стихнет скорбь по жертвам Беслана, - сказал заместитель губернатора Павел Креков.- Сегодня мы отдаём должное воинам и правоохранителям, которые отдали свою жизнь, защищая детей, женщин и стариков.

Участники пришли с транспарантами, на которых были указаны имена погибших заложников и бойцов во время теракта в Беслане. Они возложили цветы к мемориалу.

3 сентября - День памяти жертв трагедии в Беслане. В 2004 году в школе № 1 во время линейки, посвященной Дню знаний, террористы захватили заложников. В результате теракта погибли 334 человека, в том числе - 186 детей, свыше 800 человек были ранены.

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