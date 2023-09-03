Правительство вложит 180 млрд в туристический проект «Большая Сысерть»

Проект планируют завершить к 2025 году Фото: Алексей БУЛАТОВ

Власти Свердловской области планируют привлечь порядка 180 миллиардов рублей на реализацию туристическо-рекреационного проекта «Большая Сысерть». Об этом сообщили в Департаменте информационной политики региона.

- Это масштабный проект, который предусматривает инвестиции более 180 миллиардов рублей, в том числе порядка 30 миллиардов рублей будет направлено на формирование инфраструктуры двойного назначения. Это строительство дорог, коммунальных и инженерных сетей, которые будут востребованы у местных жителей городского округа и послужат созданию комфортных условий для туристов, - рассказал первый заместитель губернатора Свердловской области Алексей Шмыков.

Проект будет реализован на территории пяти городских округов и 28 населенных пунктов. Это 4 тысяч квадратных километров. Создание туристического кластера планируется завершить к 2035 году.

- Всего на территории создаваемого кластера постоянно проживает около 300 тысяч человек, а плановый турпоток к 2038 году при реализации проекта должен составить 2,8 миллиона посещений в год, - добавили в Департаменте инфорполитики.

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