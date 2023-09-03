Рейс из Москвы в Екатеринбург экстренно сел в Казани из-за приступа пассажирки

Пассажирку увезли в больницу, а самолет дозаправили, и он вылетел в Екатеринбург Фото: Алексей БУЛАТОВ

Самолет, летевший из Москвы в Екатеринбург совершил экстренную посадку в Казани. Причиной стало то, что у 70-летней пассажирки во время полета случился приступ. Инцидент произошел 2 сентября.

- - В аэропорту пассажирка была передана медицинским работникам. А самолет после дозаправки вылетел в пункт назначения, - сообщили в пресс-службе авиакомпании.

О состоянии пожилой женщины не известно. «КП-Екатеринбург» повторно обратилась за комментарием в авиакомпанию по этому поводу. На момент публикации ответ получить не удалось.

Напомним, 21 августа самолет из Екатеринбурга в Москву также вынужден был приземлиться в Казани. Только тогда причиной стала атаки беспилотников, из-за которой закрылись аэропорты Москвы.

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