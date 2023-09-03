Рейс из Москвы в Екатеринбург экстренно сел в Казани из-за приступа пассажирки

Пассажирку увезли в больницу, а самолет дозаправили, и он вылетел в Екатеринбург
Фото: Алексей БУЛАТОВ
Самолет, летевший из Москвы в Екатеринбург совершил экстренную посадку в Казани. Причиной стало то, что у 70-летней пассажирки во время полета случился приступ. Инцидент произошел 2 сентября.
- - В аэропорту пассажирка была передана медицинским работникам. А самолет после дозаправки вылетел в пункт назначения, - сообщили в пресс-службе авиакомпании.
О состоянии пожилой женщины не известно. «КП-Екатеринбург» повторно обратилась за комментарием в авиакомпанию по этому поводу. На момент публикации ответ получить не удалось.
Напомним, 21 августа самолет из Екатеринбурга в Москву также вынужден был приземлиться в Казани. Только тогда причиной стала атаки беспилотников, из-за которой закрылись аэропорты Москвы.
К ЧИТАТЕЛЮ
Подписывайтесь на наш Telegram
Присоединяйтесь к нам в социальных сетях ВКонтакте и Одноклассники
Если вы хотите связаться с редакцией «КП-Екатеринбург»:
Тел.: +7 912 050 91 07
Почта kp.ekb@phkp.ru