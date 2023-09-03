На Тюменском тракте из-за ДТП растянулась гигантская пробка

Пробка растянулась из-за ДТП Фото: Алексей БУЛАТОВ

На Тюменском тракте вблизи поселка Верхнее Дуброво из-за ДТП растянулась гигантская пробка. По данным «Яндекс Карт», днем на автодороге P-351 на 29 километре автомобиль улетел в кювет.

- Погибших и пострадавших нет. На данный момент движение уже восстановлено, - пояснили инспекторы.

За выходные в Екатеринбурге и Свердловской области произошло сразу несколько жутких аварий. После ДТП 2 сентября погиб 24-летний мотоциклист. Он врезался в фургон, не уступивший ему дорогу. В июле молодой человек вернулся с СВО, где был награжден пятью медалями.

А 3 сентября 17-летняя девушка села за руль без прав и влетела в столб. Сейчас она находится в коме.

- Госавтоинспекция Екатеринбурга призывает водителей быть особо внимательными при управлении транспортным средством и неукоснительно соблюдать ПДД, - добавляют в отделении пропаганды ГИБДД по Екатеринбургу.

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