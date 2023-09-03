В Екатеринбурге пропал 49-летний мужчина в голубой куртке

о мужчине ничего неизвестно с 1 сентября. Фото: «ЛизаАлерт»

В Екатеринбурге разыскивают 49-летнего мужчину Алексея Доронина. С 1 сентября о его местонахождении ничего не известно.

Сейчас его поисками занимаются волонтеры поискового отряда «ЛизаАлерт».

- Нуждается в медицинской помощи, - говорится в сообщении группе «ВКонтакте» отряда.

У мужчины худощавое телосложение, голубые глаза и черные с проседью волосы. Ростом он 174 см.

В день пропажи Алексей был одет в голубую куртку, зеленую кофту и черные джинсы.

Всех, кто что-либо знает о местонахождении Алексея, просьба обратиться по номеру 8 (800) 700 54 52 или в 112.

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