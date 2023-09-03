Участники Автопробега в Екатеринбурге отправились на СВО с гуманитарным грузом

Мероприятие прошло у Дома офицеров. Фото: Виктор Бабенко

В зону СВО из Екатеринбурга отправились участники масштабной акции Автопробег. Они довезут бойцам гуманитарный груз, собранный по всей Свердловской области. Перед отправлением водителей чествовали на мероприятии у Дома офицеров.

По словам руководителя свердловского отделения ветеранов Афганистана Виктора Бабенко, Автопробег проводит ДОСААФ России при поддержке Министерства просвещения РФ. В этом году он проходит с 28 августа по 21 сентября и совмещен с доставкой гуманитарной помощи в ДНР и ЛНР.

Участников Автопробега поддержали жители города. Фото: Виктор Бабенко

- Сегодня у нас прошло торжественное мероприятие. Свердловчане поддержали наших ребят. А я хочу пожелать удачи широких дорог участникам Автопробега. На них возложена важная миссия – они везут для наших военнослужащих частичку тепла из Свердловской области, - добавил Виктор Бабенко.

Недавно мы рассказывали о проекте «АвтоШтурм», который организовал 38-летний уралец Эльдар Акперов. В его штате десятки свердловчан, которые ремонтируют или закупают детали для ремонта старых списанных автомобилей «УАЗ», чтобы отправить их на СВО.

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