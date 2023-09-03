Фестиваль «Верный отличник» в Екатеринбурге посетило более 70 тысяч человек

Зрителями стали школьники самых разных возрастов, а также их родители
Фото: Алексей БУЛАТОВ
Фестиваль «Верный отличник», который прошел 2 сентября в Парке Маяковского посетили более 70 тысяч человек. Об этом «КП-Екатеринбург» сообщили организаторы.
- Этот праздник посвящен всем отличникам Свердловской области. В течение года ребята заполняли анкеты, чтобы сегодня принять участие в розыгрыше призов и посетить праздничный концерт, - рассказали представители мероприятия.
На концерте выступила блогер и певица валя Карнавал
Фото: Алексей БУЛАТОВ
Хедлайнерами праздничного концерта стали популярные блогеры и исполнители Егор Шип, Валя Карнавал, певица Мари Краймрери, а также молодые артисты. Провели мероприятие видеоблогер Ида Галич и шоумен Владимир Маркони.
- Я давно не видела такой живой и шумной аудитории, как на этом фестивале. Дети искренние и настоящие. Они и взрослых заряжали своей энергией и добрым фанатизмом. Это приятно поразило, - делится с «КП-Екатеринбург» зрительница.
В конце мероприятия зрителей ждал праздничный салют
На фестивале гостей также угощали едой и напитками от партнеров. А в конце вечера их ждал праздничный салют.
О том, как прошло мероприятие, вы сожжете посмотреть в нашем фоторепортаже.
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