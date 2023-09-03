Политик внезапно скончался во время заседания в Свердловской области

Александру Кудрину было 69 лет. У него остались жена и дочь Фото: Алексей БУЛАТОВ

Свердловский политик и член «Партии народной свободы» Александр Кудрин скоропостижно скончался прямо во время рабочего совещания. Мужчина потерял сознание, а через несколько минут умер. Александру было 69 лет.

Трагедия произошла 29 августа. Об этом «КП-Екатеринбург» рассказал председатель регионального отделения ПАРНАСа Михаил Борисов.

- В это день у нас было назначено совещание по Skype. У Алексея не было дома возможности провести видеоконференцию, поэтому он приехал ко мне. Во время совещания он резко упал со стула и потерял сознание. Я вызвал скорую, попытался самостоятельно его реанимировать, делал искусственное дыхание и массаж сердца, но безрезультатно. Врачи приехали и констатировали факт смерти, - рассказал Михаил Борисов.

У политика остались жена и дочь. По словам родных, у Александра были проблемы с сердцем. Точная причина смерти станет известна после экспертизы 4 сентября. Похороны пройдут 5 сентября в Первоуральске.

Напомним, в мае 2023 года Верховный суд ликвидировал в ПАРНАСа регистрацию. Это означает, что партия не может участвовать в выборах, но может осуществлять деятельность, как организация.

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