Виновнице ДТП, в котором загорелась машина и погибли два человека, грозит до 15 лет тюрьмы

ДТП случилось 2 сентября. Фото: ГИБДД по Свердловской области
Следователи возбудили уголовное дело по факту смерти двух человек в ДТП под Алапаевском. Жуткая трагедия произошла утром 2 сентября. Hyundai Solaris слетел с трассы и врезался в дерево, из-за чего загорелся. Два пассажира, 18-летняя девушка и 16-летний подросток, погибли на месте от ожогов.
Известно, что 30-летняя женщина за рулем была пьяной. Она развила большую скорость, из-за чего не справилась с управлением.
- По этому факту следственным отделом по городу Алапаевск СУ СК России по Свердловской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. «а» ч. 6 ст. 264 УК РФ «Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух лиц, совершенное лицом, находящимся в состоянии опьянения». Наказание предусмотрено вплоть до 15 лет лишения свободы, - сообщили в пресс-службе регионального Следственного комитета.
Сейчас по уголовному делу идет сбор и закрепление всех доказательств. Проведен осмотр места происшествия, допрашиваются свидетели, назначены необходимые экспертизы. С участием подозреваемой женщины-водителя также проводятся необходимые действия.
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