В Екатеринбурге отметили юбилей патрульно-постовой службы

Порядка 100 отличившихся по службе сотрудников на праздничном вечере наградили почетными грамотами. Фото: Валерий Горелых

В Екатеринбурге торжественно отметили 100-летие патрульно-постовой службы России. Поздравить юбиляров 2 сентября с профессиональным праздником пришли начальник Главного управления генерал–лейтенант полиции Александр Мешков, заместитель губернатора Азат Салихов, начальник Управления Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации области генерал-майор полиции Константин Шуршин и другие почетные гости.

- Патрульно-постовая служба одна из самых мобильных и боеспособных подразделении в системе МВД. Представители этой нелегкой профессии с честью выполнили свои обязанности на Международном фестивале университетского спорта и на мероприятиях в честь 300-летия Екатеринбурга. Отдельной строкой вписаны в историю службы имена 33 сотрудников, которые погибли при исполнении служебного долга, в том числе на территории Северо-Кавказского региона, - сказал в своем выступлении генерал Мешков.

Заместитель губернатора Азат Салихов в своем рассказал приятную новость о том, что принято положительное решение о дополнительном финансировании личного состава ППСП за счет регионального бюджета в размере 10 тысяч ежемесячно.

- Только в Екатеринбурге за 8 месяцев 2023 года сотрудники патрульно-постовой службы приняли непосредственное участие в раскрытии 410 преступлений. А также выявили и пресекли порядка 8 тысяч административных правонарушений, - отметил полковник Горелых.

По доброй традиции память сотрудников, погибших при исполнении служебных обязанностей, почтили минутой молчания. Сначала прозвучал метроном, а затем патриотичная песня «Встанем».

Порядка 100 отличившихся по службе сотрудников на праздничном вечере наградили почетными грамотами и ведомственными наградами.

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