В кинотеатре Екатеринбурга отменили показ фильма «Оппенгеймер»

Премьера планировалась 2 сентября. Фото: кадр из фильма "Оппенгеймер"/ сервис "Кинопоиск"

В одном из кинотеатров Екатеринбурга перенесли премьеру фильма «Оппенгеймер». Ранее планировалось, что нашумевшую кинокартину покажут в двух кинотеатрах города 2 сентября: в ТРЦ «Гринвич» и ТРЦ «Пассаж». Однако в день премьеры стало известно, что в кинотеатре в «Пассаже» фильм не покажут.

- Сеансы фильма «Оппенгеймер» по техническим причинам 2 сентября отменены. С завтрашнего дня, 3 сентября, показы пройдут про расписанию, - рассказали «КП-Екатеринбург» в кинотеатре «Пассажа».

При этом, в расписании кинотеатра в «Гринвиче» также пропали практически все сеансы «Оппенгеймера», за исключением двух. Сходить на премьеру можно поздним вечером, с 21:50 часов.

Показ зарубежного фильма «Оппенгеймер» в кинотеатрах Екатеринбурга долгое время оставался под вопросом. Кино рассказывает о жизни физика Роберта Оппенгеймера, стоявшего во главе первых разработчиков ядерного оружия.

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