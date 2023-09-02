На Урале из колонии-поселения сбежал заключенный

Заключенный сбежал 30 августа. Фото: ГУФСИН по Свердловской области
Из колонии-поселения №45, которая находится в поселке Восточный в Свердловской области, сбежал один из заключенных. Теперь 30-летнего Ивана Григорьева родом из Верхней Синячихи под Алапаевском разыскивают в ГУФСИН и полиции.
- Осужденный, уклоняющийся от отбывания уголовного наказания, 30 августа около 14:30 часов самостоятельно покинул ФКУ колония-поселения 45 ГУФСИН России по Свердловской области, - сообщает пресс-служба ГУФСИН по Свердловской области.
Среди особых примет - татуировка. Фото: ГУФСИН по Свердловской области
Мужчина был осужден на пять лет за то, что устроил ДТП со смертельным исходом. В колонию он поступил 21 июля. Среди особых примет татуировка на левой кисти в виде льва, татуировки на предплечье обеих рук. Рост сбежавшего – 157 сантиметров. На момент побега был одет в черную шапку, серые джинсы, камуфляжную куртку и полу-берцы.
Всех, кому что-либо известно о местонахождении разыскиваемого, просят сообщить по телефону инициатора розыска: дежурная часть ГУФСИН 8 (343) 359-56-11, отдел розыска ГУФСИН 8 (343) 359-57-44.
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