Мэр Полевского написал жалобы в прокуратуру и Роспотребнадзор из-за мусора

Оператор несколько дней не вывозил мусор в Полевском Фото: Алексей БУЛАТОВ

Мэр Полевского в Свердловской области Константин Поспелов написал сразу в несколько ведомств жалобы на оператора «ТБО Экосервис», который долгое время не вывозит мусор в городе. Об этом рассказала городская администрация. Жалобы написаны в прокуратуру Полевского, Роспотребнадзор и природоохранную прокуратуру.

- Более трех суток на территории Полевского городского округа складывается критическая ситуация с вывозом мусора региональным оператором ООО «ТБО Экосервис». В целях недопущения чрезвычайной ситуации Глава ПГО направил письменные обращения в Министерство энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области, Прокуратуру города Полевского, Роспотребнадзор, природоохранную прокуратуру, где настоятельно просил принять все необходимые меры, в том числе меры прокурорского реагирования, - уточняет мэрия Полевского на официальной странице во «Вконтакте».

В региональном Роспотребнадзоре уже отреагировали на жалобу главы уральского города. В пресс-службе ведомства сообщили, что провели выездное обследование.

- В адрес регионального оператора подготовлено предписание о дополнительных санитарно-профилактических мероприятиях по организации вывоза отходов и соблюдения сроков вывоза, - рассказали в Роспотребнадзоре.

Ситуация остается на контроле ведомства. Специалисты подтвердили тот факт, что оператор действительно не вывозил мусор с контейнерных площадок в Полевском.

К ЧИТАТЕЛЮ

Подписывайтесь на наш Telegram

Присоединяйтесь к нам в социальных сетях ВКонтакте и Одноклассники

Если вы хотите связаться с редакцией «КП-Екатеринбург»:

Тел.: +7 912 050 91 07

Почта kp.ekb@phkp.ru