Минобороны передаст 32 военный городок мэрии Екатеринбурга

Сейчас военный городок принадлежит Минобороны РФ Фото: Алексей БУЛАТОВ

Территория 32-го военного городка в микрорайоне Вторчермет будет передана на баланс мэрии Екатеринбурга. На данный момент земля находится в собственности у Минобороны РФ. Об этом сообщил депутат Госдумы от Свердловской области Максим Иванов.

- Переговорил с администрацией Екатеринбурга, уточнил все обстоятельства. Далее направил запрос в Минобороны с просьбой рассмотреть возможность в сжатые сроки передать городу землю 32-го военного городка, - рассказал он в своем Telegram-канале.

Ответ Максиму Иванову от Минобороны поступил 1 сентября. В ведомстве заявили о готовности безвозмездно передать территорию городка в собственность городской мэрии.

По мнению депутата, такие изменения пойдут на пользу местным жителям. После передачи земли, администрация сможет выделить средства и начать улучшение 32-го военного городка, например, благоустроить его и отремонтировать дороги.

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