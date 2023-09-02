Стали известны подробности аварии в Екатеринбурге с автобусом, влетевшим в столб

На место прибыли две бригады скорой помощи. Фото: Госавтоинспекция Свердловской области

В Минздраве Свердловской области сообщили, что в автобусе ПАЗ, который ранним утром 2 сентября врезался в столб, всего было 26 пассажиров. Выяснилось, что на месте происшествия работали две бригады скорой помощи.

- Четверо пострадавших госпитализированы в ЦГКБ №23, семь пострадавших - в ГБ №36 «Травматологическая», с травмами легкой и средней тяжести, - уточнили в пресс-службе регионального Минздрава.

Подробная информация на данный момент уточняется. Сотрудниками ГИБДД уже установлено, что за рулем автобуса маршрута №082 находился мужчина 45-ти лет, его стаж вождения – 23 года. Водитель не справился с управлением и влетел в столб возле остановки общественного транспорта, на перекрестке улиц Сулимова и Омская.

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