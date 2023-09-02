В Екатеринбурге сломался сервис перевода детей между детскими садами

Родители заметили, что сервис "Перевод в ДОО" не работает на городском портале Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге сломался электронный сервис перевода детей из одного детского сада в другой. Услугой «Перевод в ДОО» можно было воспользоваться через личный кабинет на портале екатеринбург.рф. Свою работу сервис восстановит 5 сентября, об этом сообщают в Департаменте образования администрации Екатеринбурга. До этого времени услуга работать не будет по техническим причинам.

Также родителям, желающих перевести ребенка в другой детский садик, объяснили, как это можно сделать и другими способами.

- Для приема ребенка в ДОО Екатеринбурга в порядке перевода вы можете обратиться в департамент образования с запросом о наличии свободного места в дошкольном образовательном учреждении с указанием фамилии и имени ребенка, даты рождения, желаемых ДОО и цели перевода, - уточнили в департаменте образования.

Для этого следует зайти на официальный портал города, зайти на страницу «жителям», а затем перейти в «электронную приемную».

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