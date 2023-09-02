Жители Екатеринбурга запутались в скидке на проезд в общественном транспорте

Скидка пройдет при оплате проезда через телефон Фото: Алексей БУЛАТОВ

Жители Екатеринбурга запутались в новых правилах скидки на проезд. С 1 сентября в уральской столице стоимость проезда в общественном транспорте стала на 8 рублей дешевле, но только для владельцев смартфона на Android, которые оплачивают проезд картами «МИР» и «Уралочка». Чтобы получить скидку, оплатить нужно именно с телефона, при оплате пластиковой картой скидка не пройдет.

- Заплатила телефоном через терминал, а он все равно выдал чек на 33 рубля. Не стала уж ничего спрашивать у кондуктора. В приложении банка не сразу отображается списание, но потом все же появилось — 25 рублей. Но многие наверняка начнут спорить с кондукторами, будут скандалы. Надо было объяснить людям, что в чеках цена останется та же, - поделилась недовольством жительница Екатеринбурга порталу «Е1».

Акция, при которой проезд стоит 25 рублей, продлится до конца года. Последний день работы правил – 31 декабря. Получить скидку при оплате через телефон можно на всех видах общественного транспорта.

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