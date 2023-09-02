В Екатеринбурге сорвалась поставка новых турникетов в метро из-за ошибок

Старые турникеты хотели заменить на новые к 2024 году Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге срывается поставка новых турникетов в метрополитен. При оформлении закупки свердловское управление ФАС нашли ошибку, говорится на официальном сайте управления.

- Заказчик не указал в закупочной документации сведения об объеме транзакций в день, что не позволило потенциальным участникам закупки рассчитать пассажиропоток и вознаграждение за свои услуги, - объясняют в УФАС.

Известно, что начальная цена договора – 302 миллиона рублей. ЕМУП «Метрополитен» в региональной антимонопольной службе выдали предписание, согласно которому все ошибки в документах должны быть исправлены до 29 сентября, затем тендер будет повторно опубликован.

О замене устаревших турникетов в метро Екатеринбурга рассказал мэр Алексей Орлов в середине июля 2023 года. Планировалось, что новейшее оборудование, в отличии от установленного еще в 70-х годах, будет оснащено дисплеями и световой индикацией.

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