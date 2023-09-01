В екатеринбургской школе №200 установят интерактивный анатомический стол

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев поручил поставить интерактивный анатомический стол в екатеринбургской школе. Фото: департамент информационной политики Свердловской области

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев поручил поставить современный интерактивный анатомический стол «Пирогов» в екатеринбургской школе №200 на Ботанике. Это оборудование появится в медицинском классе, который сделали в рамках специального проекта.

- Вы выбрали очень важную, благородную и нужную профессию. Ваш опыт мы будем распространять на всю область. В большинстве муниципалитетов будут созданы подобные классы, - обратился к старшеклассникам школы губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев.

Сам интерактивный анатомический стол представляет из себя сенсорную панель, на которую отображается 3D атлас человеческого тела. На нем преподаватели смогут показать как нормальное строение тела, так и патологическое. За счет сенсорного экрана, школьники будут сами перемещаться по атласу, а также поворачивать его изображение в любую сторону.

К ЧИТАТЕЛЮ

Подписывайтесь на наш Telegram

Присоединяйтесь к нам в социальных сетях ВКонтакте и Одноклассники

Если вы хотите связаться с редакцией «КП-Екатеринбург»:

Тел.: +7 912 050 91 07

Почта kp.ekb@phkp.ru