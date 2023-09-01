В Екатеринбурге капитально отремонтируют отделение детской кардиохирургии

Отделение детской кардиохирургии в Свердловской областной клинической больнице №1 планируют капитально отремонтировать Фото: Алексей БУЛАТОВ

Отделение детской кардиохирургии в Свердловской областной клинической больнице №1 планируют капитально отремонтировать. На все работы больница потратит 26,9 миллионов рублей, информация об этом появилась на сайте Госзакупок. По договору, подрядчик должен уложиться в 90 рабочих дней.

- Проведение капитального ремонта объектов недвижимого имущества государственных учреждений здравоохранения Свердловской области в рамках подготовки к проведению XXXII Всемирной летней Универсиады 2023 года в городе Екатеринбурге, - сказано в документах к закупке.

Подрядчик должен отремонтировать электричество, водоснабжение, канализацию, отопление, вентиляцию и кондиционирование. Также проектом медицинского газоснабжения предусматривается система кислородоснабжения, то есть поставка лечебного газа в отделение. Помимо капитально ремонта стен, пола и потолка, подрядчик должен еще произвести, так называемый, косметический ремонт: сделать чистовую отделку.

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