Учителя уходят из школ Нижнего Тагила из-за низких зарплат

Учителя уходят из школ из-за низких зарплат Фото: Алексей БУЛАТОВ

В школах Нижнего Тагила новый учебный год стартовал с нехватки педагогов в школах. Учителя уходят из учебных заведений из-за низкого заработка. Об этом рассказала руководитель профсоюза работников образования и науки Людмила Кузнецова в эфире телеканала «Телекон».

По словам специалиста, месячный оклад учителя в Нижнем Тагиле при выработке 18 часов в неделю составляет от 28 до 29 тысяч рублей. Чтобы заработать более или менее достойные деньги, учителям приходятся работать на две или более ставок.

При этом Свердловскстат утверждает, что специалисты отрасли образования этим летом получали в среднем чуть больше 80 тысяч рублей.