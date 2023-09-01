В новую Капсулу времени Екатеринбурга предложили положить парик из волос горожан

Предыдущую Капсулу времени вскрыли 30 августа в Екатеринбурге
Фото: Алексей БУЛАТОВ
В новую Капсулу времени, которую заложат в Екатеринбурге 18 ноября, предложили положить парик из волос горожан. С такой необычной идеей выступил директор Музея истории Екатеринбурга Игорь Пушкарев.
- Я бы положил в Капсулу парик из полутора миллиона волосков. Каждый волосок от жителя Екатеринбурга. Получится такой ДНК-скрин, - рассказал глава музея в эфире радио «Форум».
Напомним, Капсулу времени, которую заложили в Историческом сквере города в 1973 году, вскрыли 30 августа. В ней оказалось примерно 24 предмета. Это книги с пейзажами Свердловска, «Люди и дела Уралмаша», «Ленин об Урале», «Золотые звезды свердловчан», «Уральская школа техников», «50 лет УПИ» и другие.
Была и подшивка газеты «Вечерний Свердловск» и журнал «Уральский следопыт» за ноябрь 1973 года. Сказы Бажова, пленка с радиозаписью с выступлением первой женщины-мэра Анны Бочкаревой и гигантский наградной значок к 250-летию города.
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