Живодер с Уралмаша объяснил, почему расправился с псом во дворе

Мужчина уверял, что пес вел себя агрессивно Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге полицейские задержали мужчину, который совершил расправу над своим питомцем. Он зарезал пса во дворе на Коммунистической. После чего мужчина попросил свою жену убрать следы крови.

- Мужчина пояснил, что причиной произошедшего стала агрессивное поведение пса. С его слов, он напал на него, а хозяин защищался, - сообщает в пресс-группа УМВД по Екатеринбургу. – Проверка по данному факту продолжается. По ее результатам будет принято обоснованное решение.

Как сообщают волонтеры благотворительного фонда «Клякса», убитому псу было 14 лет. К семейной паре он попал после того, как у жены умер отец. Тело питомца по кличке Граф было кремировано в ветклинике.

Зоозащитники выяснили, что мужчину-живодера опасаются соседи. Они часто слышали, как хозяин издевается над псом.

- Над Графом систематически издевались. Соседи слышали это. Бывало, пса на три дня в жару закрывали в машине. При этом у него не было ни воды, ни еды. Соседи не хотели связываться с этим мужчиной, - сообщают зоозащитники.

По словам очевидцев, полицейские изъяли нож, а также куртку в качестве вещественных доказательств.

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