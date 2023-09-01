Кинотеатры Екатеринбурга покажут фильм «Оппенгеймер»

Фильм рассказывает о жизни физика Роберта Оппенгеймера. Фото: скриншот фильма "Оппенгеймер"/сервис "Кинопоиск"
В двух кинотеатрах Екатеринбурга в прокате появится фильм «Оппенгеймер», показ которого долгое время стоял под вопросом.
Кинокартина стала нашумевшей и долгожданной премьерой, рассказывающей о физике Роберте Оппенгеймере, который стоял во главе первых разработчиков ядерного оружия.
Показывать фильм начнут в кинотеатрах ТРЦ «Гринвич» и ТЦ «Пассаж» со 2 сентября. Судя по анонсу в расписании кинотеатров, билеты на «Оппенгеймер» обойдутся ощутимо дороже, чем на многие сеансы: от 600 рублей.
Ранее стало известно, что жители Екатеринбурга смогут в кинотеатре посмотреть и другую премьеру, фильм «Барби» также в нескольких кинотеатрах. В афишах кино с Марго Робби и Райаном Гослингом появляется с 9 сентября.
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