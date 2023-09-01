В Екатеринбурге приостановила работу известная сеть алкомаркетов

Сеть не будет работать две недели Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Екатеринбурге и Верхней Пышме временно приостановили работу магазины сети алкомаркетов «Магнум», так как фирма занимается переоформлением лицензии. Пока не работают 13 магазинов.

Отметим, что сеть организована в Екатеринбурге 15 лет назад местным предпринимателем, пять лет назад магазины сети перекупила челябинская сеть. Сейчас торговые точки «Магнума» расположены в Свердловской, Тюменской, Челябинской и Курганской областей.

Новый закон о продлении и переоформлении лицензий на продажу алкогольной продукции действует с 1 июля 2021 года.

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