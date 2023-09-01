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НовостиПолитика1 сентября 2023 12:11

Свердловский губернатор назначил ответственных за поиск глав пяти городов

Мэров выберут местные думы
Лев ИСТОМИН
Лев ИСТОМИН
Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев определил специалистов для подбора кандидатов на посты глав нескольких городов региона

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев определил специалистов для подбора кандидатов на посты глав нескольких городов региона

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев определил специалистов для подбора кандидатов на посты глав нескольких городов региона. В списке Нижний Тагил, Первоуральск и Верхняя Пышма.

Глав этих городов избирают местные думы по представлению специально создаваемые под каждые выборы конкурсных комиссий. Половина состава временных комиссий утверждает глава региона.

В данном списке городов в каждой комиссии будет присутствовать первый замруководителя аппарата главы региона Вадим Дубичев, советник руководителя аппарата Елена Омарова, а также заместитель директора Департамента по местному самоуправлению Наталья Соколова. Кроме этого, во временных образованиях будут представлены главы управленческих округов, где проходят выборы.

Наиболее сложная ситуация с выборами наблюдается в Первоуральске, где временная комиссия усилена главным юристом аппарата губернатора Свердловской области Игорем Ромшиным.