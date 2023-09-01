Свердловский губернатор назначил ответственных за поиск глав пяти городов

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев определил специалистов для подбора кандидатов на посты глав нескольких городов региона Фото: Алексей БУЛАТОВ

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев определил специалистов для подбора кандидатов на посты глав нескольких городов региона. В списке Нижний Тагил, Первоуральск и Верхняя Пышма.

Глав этих городов избирают местные думы по представлению специально создаваемые под каждые выборы конкурсных комиссий. Половина состава временных комиссий утверждает глава региона.

В данном списке городов в каждой комиссии будет присутствовать первый замруководителя аппарата главы региона Вадим Дубичев, советник руководителя аппарата Елена Омарова, а также заместитель директора Департамента по местному самоуправлению Наталья Соколова. Кроме этого, во временных образованиях будут представлены главы управленческих округов, где проходят выборы.

Наиболее сложная ситуация с выборами наблюдается в Первоуральске, где временная комиссия усилена главным юристом аппарата губернатора Свердловской области Игорем Ромшиным.